Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti.

YAŞAM 28.05.2022, 20:45
Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Belediye Başkanları Çalıştayı ve çeşitli programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van’a gelen CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 yıldır elektriği kesildiği iddia edilen aileyi ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin durumunu görmek üzere mahalleye geldiklerini söyledi. Elektrik konusunda aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ailenin durumu malum, büyük sıkıntılar var. Zaten bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıları kısmen de olsa giderebilirsek mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışmayı yapacak ve bana bildirecek. İç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Annenin sağlık durumu iyi değil ve çocuklara iyi bakamıyor. Gıda ve elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım” dedi.

21’nci yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimsenin kabul etmemesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bu memlekette açlık yok, diyenler gelip görsünler. Saray'da açlık yok, bunu biliyorum. Saray'da herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir, bu insanlar bir konuş bakayım. Çocukları kucağına al bakayım. Çocukların derdi nedir bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Bu ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği budur. Bu gerçeği bütün dünyanın ve Türkiye'nin görmesini, bilmesini istiyorum. Yaşanan bu dram sadece Van'a özgü değil. Aynı dram İstanbul'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Mardin'de İzmir'de de var. Bu tür dramlar her yerde var. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması gerekiyor” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, aileyi ziyaretinin ardından tekrar oteldeki programına katılmak için buradan ayrıldı. İHA

#kemal kılıçdaroğlu
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