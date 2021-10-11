İnstagram Ekran Görüntüsü Alma, İnstagram SS Alma İnstagram Ekran Görüntüsü Alınca Karşı Tarafa Bildirim Gider Mi?
En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'ın binlerce kullanıcısı var. Sürekli etkileşim halinde olabildiğimiz platformla ilgili herkesin merak ettiği bazı sorular var. O sorulardan biri de, Instagram'dan ekran görüntüsü alındığında bildirim gidip gitmeğiyle alakalı. Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi? Instagram'da hangi görüntüler aldığında bildirim gidiyor?
Instagram kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında ekran görüntüsü bildirimleri yer alıyor. Birisinin Instagram hikayesininin ekran görüntüsünü alınca bildirim gidip gitmediği birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Instagram hikayeleri söz konusu olduğunda, hikayesini ekran görüntüsü alırsanız veya ekrana kaydederseniz karşı kullanıcıya bildirim gitmez.
Diyelim ki, merak ediyorsanız, birisinin kendi hikayenizin ekran görüntülerini alıp almadığını görmek istediniz, o zaman hiç şansınız yok çünkü bu bilgilere erişmenin bir yolu yok. Hikayelerinizle ilgili verilere gelince, yalnızca kimlerin izlediğine erişebilirsiniz. Bunu, 'görüldüğü' yazan sol alt köşeye tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
2018 Şubat'ında, Instagram, kullanıcıların hikayelerinin ekran görüntüsünü kimin çektiğini görebilecekleri bir özelliği test ederek birkaç ay geçirdi, ancak bu özellik artık emekli oldu. Bu özellik 2018 Haziran ayında kadar kaldırıldı.
Atılan fotoğraflar eğer anlık olarak atılmışsa ekran görüntüsü aldığınızda karşı taraf bu medyanın ekran görüntüsünün alındığını görür.
Ancak standart yazı mesajlaşmasında karşı tarafa bildirim gitmemektedir.
Anasayfa akışında gözüken gönderilerin de ekran görüntüsü alınırsa karşı tarafa bildirim gitmez.
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