İnşaattan düşen Vanlı genç hayatını kaybetti
24 yaşındaki üniversite öğrencisi Nedim Yurtdaş, ailesine destek amaçlı çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji bölümü 3.sınıf öğrencisi olan Yurtdaş, ailesine destek olmak amacıyla inşaatlarda çalışmaya başladı. İstanbul'da taşeron bir firmanın inşaatında çalışırken, yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için iskeleden düşen Yurtdaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yurtdaş, inşaatta çalıştığı zamanlarda derslerini de ihmal etmiyordu. Hayatını kaybettiği gün, sınavı vardı. Ancak inşaattaki işler bitmediği için sınava yetişemediği ortaya çıktı.
Yurtdaş'ın arkadaşları sınavdan sonra acı haberi aldılar.
Kaynak: MektepliGazete
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