İnşaattan düşen Vanlı genç hayatını kaybetti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikoloji bölümü 3.sınıf öğrencisi olan Yurtdaş, ailesine destek olmak amacıyla inşaatlarda çalışmaya başladı. İstanbul'da taşeron bir firmanın inşaatında çalışırken, yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için iskeleden düşen Yurtdaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Yurtdaş'ın üniversite eğitimi sürdürebilmek ve ailesine destek olabilmek amacıyla inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

Yurtdaş, inşaatta çalıştığı zamanlarda derslerini de ihmal etmiyordu. Hayatını kaybettiği gün, sınavı vardı. Ancak inşaattaki işler bitmediği için sınava yetişemediği ortaya çıktı.

Yurtdaş'ın arkadaşları sınavdan sonra acı haberi aldılar.

Kaynak: MektepliGazete