Hızlı, Lezzetli Ve Hazırlanması Kolay Kek Tarifleri

Çayların ve kahvelerin vazgeçilmezi kekler en kurtarıcı ikramlıklardandır. Sizler İçin Bu Haberimizde Hızlı, Lezzetli Ve Hazırlanması Kolay Kek Tariflerini Bir Arada Topladık.

Günlük koşuşturmacamızda pratik olarak hazırlayabileceğimiz ve misafirlerimize ikram edebileceğimiz kekler yapmak mümkün. İşte tüm detayları ile birbirinden farklı en kolay kek tarifleri...

Çayların veyahut kahvelerin vazgeçilmezi ve evimize gelen misafirlerimize hazırlayabileceğimiz pratik kekler yapmak mümkün. Her evde bulunabilecek basit malzemeler ile birçok farklı ve basit kek yapmak çok kolay. Özellikle çok zamanı olmayan ve pratik olmak isteyen kişiler için kolay kek tarifleri hayat kurtarmakta. İşte tüm detayları ile birbirinden lezzetli basit kek tarifleri…

1. Klasik Kolay Kek Tarifi

Malzemeler

-3 yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı süt

-Yarım su bardağı sıvı yağ

-2,5 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-İsteğe göre limon kabuğu

Klasik Kolay Kek'in yapılışı

Öncelikle 3 yumurtanın ve 1 su bardağı toz şekerinin mikser vasıtasıyla iyice çırpılması gerekir. Krema haline bürünene kadar çırpılan yumurta ve şeker karışımına 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve limon kabuğu eklenerek çırpma işlemine bir müddet daha devam edilir. Daha sonra ise 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ederek mikser yardımıyla karıştırma işlemine kaldığımız yerden devam ederiz. En son işlemde ise daha önceden yağladığımız kek kalıbımıza ya da tepsimize hazırlamış olduğumuz kek harcını ilave ederiz. Kalıbımızı veyahut tepsimizi önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında 40-45 dakika aralığında pişiririz.

2. Kolay Havuçlu ve Tarçınlı Kek Tarifi

Malzemeler

-1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

-1 su bardağı toz şeker

-2 adet havuç(rendelenmiş)

-3 adet yumurta

-1 su bardağı süt

-2,5 su bardağı un

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı ceviz içi

-1 paket kabartma tozu

-1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

-1/2 adet rendelenmiş havuç

-1 adet yumurta akı

-150 gram pudra şekeri

Kolay Havuçlu ve Tarçınlı Kek'in yapılışı

Öncelikle yumurtalarımızı ve şekeri bir kaba alarak mikser yardımıyla iyice çırparız. Daha sonra sıvı yağ, süt ve tereyağını hazırlamış olduğumuz yumurta ve şekerden oluşan kremanın içine dahil ederiz. Bir kenarda da unumuzu, kabartma tozumuzu ve tarçınımızı eleriz. Malzemelerimizi eledikten sonra yavaşça yumurtalı şekerli krema karışımına ekleriz. Bundan sonra ise rendelenmiş havuçlarımızı bir miktar un ile iyice harmanlayıp, hazırladığımız karışımın içine cevizlerle birlikte ilave ederiz. Önceden yağladığımız fırın tepsimiz veyahut kek kalıbına hazırladığımız karışımı güzelce dökeriz. Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırına kalıbımızı yerleştiririz. İlk yarım saat fırınımızın kapağını hiçbir şekilde açmadan kekimizin kabarmasını beklemeliyiz. Daha sonra ise kürdan yardımıyla kekimizin pişip pişmediğini anlayabiliriz. En sonunda ise yumurta akı ve pudra şekerini iyice karıştırarak hazırladığımız kremamızı fırından çıkmış ve soğumaya bırakılmış kekimizin üzerine ilave ederiz.

3. Kolay Mozaik Pasta tarifi

Malzemeler

-100 gram tereyağ

-1 su bardağı süt(200 ml)

-3 yemek kaşığı kakao

-4 yemek kaşığı pudra şekeri (toz şekerde kullanılabilir)

-2 paket petibör bisküvi

Kolay Mozaik Pasta'nın yapılışı

Öncelikle 100 gram tereyağını eritiriz. Pudra şekeri, eritilmiş tereyağ, süt ve kakaoyu bir kaba alarak güzelce çırparız. Daha sonra ise çırpılan malzeme üzerine 2 paket petibör bisküvi kırıp, dökeriz. Tüm malzemeler koyulduktan sonra spatula vasıtasıyla malzemeler hafifçe karıştırırız. Daha sonra hazırlanan harç streç film serilmiş olan kalıba dökeriz. En son işlemde ise karışımın döküldüğü kalıbu 4 saat boyunca dondurucuda bekletiriz ve soğuk bir şekilde dilimleyerek servis ederiz.

4. Ballı Bademli Lava kek tarifi

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz badem

Ballı Bademli Lava kek nasıl yapılır?

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtıyoruz.2 adet yumurtanın beyazını 2 dakika süresince mikser ile çırpıyoruz. Farklı bir kapta bal, süt, kakao ve bademleri iyice karıştırıyoruz. Daha sonra yumurta aklarını ballı süt karışımına ilave ederiz. Hazırladığımız karışımı kakao ile kapladığımız sufle kaplarının içerisine ilave ediyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık 10-12 dakika pişiriyoruz.

5. Yumurtasız sade kek tarifi

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt

1,5 çay bardağı sıvı yağ

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5 - 4 su bardağı un

Yumurtasız sade kek nasıl yapılır?

Öncelikle toz şekerimizi bir kaba ilave edip, ardından azar azar süt ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Daha sonra sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Bu malzemelerimizi ilave ettikten sonra unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Kek hamuru, yumuşak bir kıvama erişinceye kadar unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra ise önceden yağladığımız ve unladığımız kek kalıbımıza karışımımızı döküyoruz. En son ise önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 derece pişiriyoruz.

6. Kolay ıslak kek yapımı

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kolay ıslak kek nasıl yapılır?

Kolay ıslak kek yapmak için öncelikle iki adet yumurtamızı bir kabın içerisine kırıyoruz. Daha sonra yumurtalarımızın üzerine şeker ilave ederek bir mikser yardımı ile çırpıyoruz. Bu karışımımızı yaklaşık olarak beş dakika boyunca çırpıyoruz ve karışımımız köpük köpük olmuş oluyor.

Daha sonra karışımımızın içerisine sıvı yağımızı, sütümüzün yarısını ve kakaoyu ekleyerek karışımımıza devam ediyoruz. Bu karışımın yarım su bardağı kadarını bir kenara koyuyoruz.

Kalan diğer karışıma ise un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Bu malzemeleri ekledikten sonra karıştırma işlemimize devam ediyoruz.

Bu karışımı önceden yağladığımız fırın tepsisine ilave ederek kare bir fırın tepsisinin içerisine koyuyoruz ve 180 derecede 20 dakika pişiriyoruz.

Kek piştikten sonra keki alıp, üzerine ayırdığımız kakaolu karışım ve kalan sütü ilave ediyoruz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus kekimizin sıcak olması gerektiğidir.

Bu karışımı kekimizin üzerine ilave ettikten sonra servis edebiliriz.

7.Limonlu Haşhaşlı Kek Tarifi

Limonlu haşhaşlı kek yapabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazırlıyoruz. Limonlu haşhaşlı kek için malzemelerimiz şöyledir;

3 su bardağı un (elenmiş)

3/4 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

1/2 çay kaşığı tarçın

Öncelikle kek yapımına başlamadan önce fırınımızı 170 dereceye ayarlıyoruz.

Daha sonra 3 adet yumurtamızı bir kaba alarak çırpmaya başlıyoruz. Çırpma işlemi devam ederken 3/4 toz şekerimizi de ölçülü olarak yumurtalarımızın üzerine ilave ediyoruz.

Bu işlemden sonra yumurta ve şeker karışımımızın içerisine un, kabartma tozu ve vanilin ilave ediyoruz. Daha sonra ise süt ve sıvı yağımızı ilave ediyoruz.

Bu karışımın içerisine limon kabuğu rendesi ve haşhaş tohumları ekleyerek bir spatula vasıtasıyla karıştırma işlemimize devam ediyoruz.

Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin içerisine bu karışımımızı alarak 20 dakika herhangi bir şekilde fırın kapağını açmadan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Daha sonra ise fırından çıkartarak servis ediyoruz.