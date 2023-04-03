Nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan toy kuşu, Malazgirt ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulundu. Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan nesli yok olma tehlikesi altındaki kuşu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Toy kuşunun bulunduğu alana giden ekipler, kuşu alıp Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirerek buradaki yetkililere teslim etti.

Neslinin tükenmekte olduğunu söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkezimiz Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile yakından ilgileniyor ve bu sorunlara çözüm üreterek ekolojik dengeyi sağlamaya çalışıyor.

Van Gölü havzasında çok sayıda yaban hayvanı barınmakta. Bu havzada çok sayıda yaban hayvanın barınması, yaşaması, üremesi ve göç yolunda dinlenmesi vesilesiyle yaşanan yaralanmalardan dolayı merkezimize çok çeşitli yaban hayvanları gelmekte.

Gelen yaralılar arasında bazen nesli tükenmekte olan hayvanların da tedavisini yapıp doğaya bırakıyoruz. Bunlardan biri de toy kuşu. Toy kuşu bize Muş'tan geldi. Bizim yaptığımız tespitlere göre göç yorgunluğu, avcıların rahatsız etmesi ya da yaralamasından Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bize biri yaralı biri ölü 2 toy kuşu getirdi. Biz de burada bu kuşun tedavisini en kısa sürede tamamlayıp doğal alanına bırakmanın gayretindeyiz" dedi.

"25 yıllık özlemim mutlu sonla bitti"

25 yıllık özleminin burada bittiğini söyleyen Ebru Ankay isimli kadın, "Bildiğim kadarıyla nesli tükenmekte olan bir kuş. Onu çok görmek istiyordum. Yerine de gittik göremedik, ama burada görmek nasip oldu. Çok mutluyum. İyi ki böyle bir yer var" diye konuştu.İHA