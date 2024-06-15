

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta."

Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliğinin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.

Bakan Yumaklı: Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Bafa Gölü'ne kırıma uğrayan uçağa ilişkin açıklama yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten, Orman Genel Müdürlüğünce kullanılan THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."

Muğla Valisi Akbıyık: Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok

Muğla Valisi İdris Akbıyık da olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 pilot ve orman memuru ile Milas'taki orman yangınında dumandan etkilenen 3 orman işçisini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün Muğla'nın yanı sıra Aydın'ın Didim ilçesinde de bir orman yangını vardı. Su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battı ve burada 2 pilot ve bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi."

Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde bugün orman yangınları çıktığını ve yangınların söndürüldüğünü belirten Akbıyık, Milas ilçesindeki yangına ekiplerin 10 dakika içerisinde havadan ve karadan müdahale ettiklerini ve 14 haneyi boşalttıklarını kaydetti.

Akbıyık, Milas'taki yangına 10 hava aracı, 64 arazöz, 184 işçinin müdahalesiyle yangının söndürldüğünü ve 48 hektarlık tarım arazisi ve ormanın zarar gördüğünü dile getirdi.

"Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik"

Uçaktakileri mürettebatı teknesiyle kurtaranlardan Yalçın Kocakaya, olay anını AA muhabirine anlattı.

Göl kenarında tesis işlettiğini kaydeden Kocakaya, "Uçağın düştüğünü görür görmez oğlum ve kardeşimle birlikte bizim gezi teknemizi alıp olay yerine gittik. Sonuçta bizim ormanlarımız yanmasın diye mücadele eden insanlar. Biz de onların canları için mücadele etmeliyiz. Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik. Allah'a çok şükür ölüm olmadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz." diye konuştu.

Teknedekilerin mürettebatı kurtarması cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde Kocakaya ve beraberindekilerin su üzerindeki uçağa gitmesi yer aldı. Kocakaya'nın suya atlayarak iple tekneyi uçağa yanaştırması, tekneye alınan mürettebatın daha sonra kıyıya çıkarılması ve AFAD ile UMKE ekiplerine teslim edilmesi de kayıtlarda görülüyor.