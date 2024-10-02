İran’ın Füze Saldırısı, Uçuşları Krize Sürükledi!

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından, İstanbul'dan Irak, İran ve Ürdün’e yapılacak uçuşlar bir anda iptal edildi. Hava sahasının kapanmasıyla birlikte, birçok hava yolu şirketi seferlerini askıya almak zorunda kaldı, bu durum ise yolcular için belirsizlik yarattı.

Uçuş İptalleri; İstanbul Havalimanı Kriz Merkezi Oldu!

Gerilim dolu bu ortamda, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılacak uçuşlar tamamen iptal edilirken, hava yolu şirketleri mevcut seferlerde rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Uçaklar, güvenlik amacıyla İstanbul’daki havalimanlarına yönlendirildi ve bu durum, seyahat planları yapan yolcuları olumsuz etkiledi,yabancı hava yolu şirketlerine ait uçaklar, acil iniş yapmak zorunda kalarak İstanbul ve çevre havalimanlarına yönlendirildi, bu da havacılık sektöründe yeni bir krizi tetikledi.