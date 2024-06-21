Acı haber, Uzun'un Bezen'i ziyaret etmek için ilçeye geldiği gün yaşandı.

Olay, Yüksekova ilçesindeki İpekyol Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde koridor temizliği yapan görevli, 4. kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi ve 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis incelemesinde, silahla vurulan kişilerin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Nur Bezen ve Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bezen'in cenazesi Konya'ya, Uzun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Olayın ardından polis, binada yaşayanların ifadelerine başvurdu ve soruşturma başlatıldı. Muhammet Uzun'un, kız arkadaşı Fatma Nur Bezen'i ziyaret etmek için Hakkari'ye geldiği ve bu trajik olayın yaşandığı günkü ziyaretin sonuçları, merak konusu oldu. Soruşturma devam ederken, olayın detayları kamuoyunun yakın takibinde.