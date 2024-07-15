Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına son şekli verildi.

Taslak çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Çok kazanandan çok, dar gelirliye yük getirmeyecek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yapacağız." mesajı doğrultusunda yürütüldü.

Uzun süredir ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanan taslağa son şekli verildi. Hükümetin ve partinin ilgili organlarında görüşülen taslağın yarın TBMM'ye sevk edilmesi ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

Pakette, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesi doğrultusunda hükümler bulunurken, dar gelirlilere yük getirecek bir unsur ise yer almadı.

Taslakta, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.