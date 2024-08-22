Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gevaş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09:00 – 17:00 saatleri Kavuncu, Kıratlı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 – 12:00 saatleri Hacıbekir, Karşıyaka, Seyit Fehim Arvasi Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Abdurrahman Gazi, Altıntepe Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Çatakdibi, Çelebibağı, Çınarlı, Görüşlü, Kışla, Örene, Yeşilova Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Hişet, Karşıyaka Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

11:00 – 17:00 saatleri arasında Atalan, Aladüz, Abalı, Selimiye Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Alkasnak, Dürükaş, Karahan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Elaçmaz Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.