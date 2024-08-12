Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın Saray, Özalp, Erciş, Muradiye, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirdi.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
SARAY:
13:00 – 15:00 saatleri arasında Çartak Köyünde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:00 – 12:00 saatleri arasında Atatürk, Bakışık, Baltepe, Beyarslan, Çakmakköy, Çartak, Çaybağı, Değirmigöl, Dolutaş, Feritmelen, Kapıköy, Karahisar, Kargalı, Kazımpaşa, Kazlıgöl, Keçikayası, Kekikdüzü, Kepir, Koçbaşı, Kurucan, Mahmudiye, Örenburç, Sırımlı, Yamanyurt, Yeşilağaç, Zincirkıran mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
16:00 – 18:00 saatleri arasında Bakışık, Mahmudiye mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
13:00 – 15:00 saatleri arasında Emek, Eskıemek, Gözdeğmez, İstasyon, Kaşıkara, Sarıköy, Tepedam, Yünkuşak mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:00 – 12:00 saatleri arasında Aksorguç, Altınboğa, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağımollahasan, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Boğazkesen, Boyaldı, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu Köylerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
16:00 – 18:00 saatleri arasında Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı Köylerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 17:00 saatleri arasında Aşağımollahasan, Boyaldı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Aşağıışıklı, Kışla, Latifiye, Örene, Görüşlü, Çelebibağı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
10:00 – 12:00 ile 09:00 18:00 saatleri arasında Çakmak mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 17:00 saatleri arasında Beşparmak, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Topuzarpa, Uluşar mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Güleçler, Yedisalkım, Yurtbaşı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.