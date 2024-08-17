Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın Çaldıran ve Tuşba ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.