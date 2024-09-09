Vanspor, Nazilli Belediyespor'u Kolayca Geçti

Sergilediği etkileyici performansla 3-0 galip gelerek puanını 6'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Vanspor İkinci Galibiyetini Elde Etti

Vanspor, ikinci galibiyetini elde ederken, rakip sahada gösterdiği üstün oyunla dikkat çekti; maç boyunca Nazilli Belediyespor'a karşı baskın bir futbol sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fuat Bavuk'un İki Gollü Performansı Maçın Kaderini Belirledi

Maçta önemli anlar yaşandı ve Vanspor'un galibiyeti Fuat Bavuk'un etkileyici performansına dayanıyordu; Bavuk, ilk yarının son dakikasında ve ikinci yarının ortasında attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi, ardından Devrim Taşkaya'nın son dakikada attığı golle maçın skoru 3-0 olarak kesinleşti.

Takımların İlk 11'leri

Vanspor'un teknik sorumlusunun Tahsin Tam olduğu maçta, kalede Kurtuluş Yurt yer aldı; savunma ve orta saha hattında Mert Örnek, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu ve Massıs Gülük görev aldı, forvet hattında ise Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere ve gollerin sahibi Fuat Bavuk forma giydi. Nazilli Belediyespor ise teknik direktör Özcan Kılıç yönetiminde Mustafa Güngör, Onur Yeniçulha ve Gökmen Aydoğdu gibi savunma oyuncuları ile, orta sahada Nicolo Mikael Avellino, Cumhur Yılmaztürk ve Selçuk Hakalmaz ile, forvette ise Anıl Taşdemir, Kürşat Babamoğlu ve Ali Ateş ile mücadele etti.

Vanspor'un Liderlik Yolunda İlerlemesi

Vanspor, bu galibiyetle birlikte sadece 2 maçta 6 puan topladı ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükseldi; bu performans, Vanspor'un sezon başında iddialı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor.