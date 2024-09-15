Kırmızı Grup’un Cezalarla Sarsılması: Cezaların Detayları Açıklandı!

Merkür Jet Erbaaspor, Çimentaş Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Bucaspor, Ankara Demirspor ve Karaman Futbol Kulübü, ikinci haftadaki maçlarda yaşanan çeşitli ihlaller nedeniyle PFDK tarafından ağır yaptırımlara maruz kaldı ve bu durum ligde büyük bir tartışma yarattı.

Akreditasyon Kartı Skandalı ve Cezalı Antrenörler

PFDK, Merkür Jet Erbaaspor'un akreditasyon kartı ihlali ve antrenörlerin talimatlara uymaması nedeniyle kulübe 45.000 TL ceza verdi, iki antrenör ise çeşitli yasaklarla cezalandırıldı; bu durum, kulüp içindeki disiplin eksikliklerini gözler önüne serdi.

Fauller ve Stadyum Düzeni Sorunları

Çimentaş Elazığspor’dan bir oyuncu ciddi bir faul nedeniyle ceza alırken, Beyoğlu Yeni Çarşıspor stadyumdaki koltukların numaralandırılmaması sebebiyle disiplin cezasına çarptırıldı; bu durum, kulüplerin stadyum düzenlemelerine ne denli dikkat etmeleri gerektiğini gösterdi.

Bucaspor’un Birden Fazla İhlali ve Cezası

Bucaspor 1928, statüye aykırı davranışları, numarasız koltuklar ve taraftarların kötü tezahüratları gibi birden fazla nedenden dolayı çeşitli ihtar cezası aldı; ayrıca, kulüp görevlilerinin akredite olmayan alanlarda bulunmaları da cezalandırıldı ve Bucaspor’un sorunları giderek büyüyor.

Diğer Kulüplerin İhlalleri ve Para Cezaları

Ankara Demirspor'un görevlisi talimat ihlali nedeniyle, Karaman Futbol Kulübü ise taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından ötürü para cezasına çarptırıldı; bu cezalar, futbol disiplin kurallarının ne kadar ciddi şekilde uygulandığını ve kulüplerin bu kurallara uymaları gerektiğini vurguluyor.