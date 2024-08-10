Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarıyla güç depolayan Vanspor, Kayseri’de 2. hazırlık maçına çıkacak. Sezon öncesi iç ve dış toplamda 23 transfer yapan Vanspor, bugün Kayserispor ile hazırlık maçına çıkacak.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ve ilk hazırlık maçında Osmaniyespor FK'yi Fuat Bavuk, Hasan Bilal ve Masis Gülük'ün golleriyle 3-0 mağlup eden temsilcimiz Vanspor, süper lig takımlarından Kayserispor ile 2.hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Saat 18.00’de Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilecek olan hazırlık maçıyla Vanspor, takımda eksik gördüğü noktaları tamamlayarak lige iyi başlamak istiyor. Vanspor son hazırlık maçında ise Çarşamba günü Adana 01 Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.