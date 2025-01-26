Artı Değer Van Spor FK ile Ülkea Nazillispor, dakikalar sonra Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da kazanmak istediği maçta teknik patronların ilk 11 tercihleri netleşti.

Maçta Artı Değer Van Spor FK; Abdulsamed Damlu, Ahmet Eren, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Burak Kavlak, Erdem Seçgin, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan, Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere, Fuat Bavuk ilk 11’i ile mücadele edecek.

Konuk ekip Ülkea Nazillispor ise sahaya; Hasan Çayrak, Bayram Enes An, Emrullah Ertuş, İlkay İşler, Miraç Furkan Türközü, Nicolo Mikael Avellino, Oğuzhan Akgün, Selçuk Hakalmaz, Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Zahit Fındık ilk 11’i ile çıkacak.