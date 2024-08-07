Van Spor FK, yeni sezon için altyapı seçmelerini başlatıyor. Geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve alt yapısını güçlendirmek isteyen Van Spor Futbol Akademisi, bu kapsamda çocuklar arasında seçme yapacak.

Birçok yetenekli çocuğu keşfederek altyapıya kazandırmak isteyen Van Spor Futbol Akademisi, yaş gruplarına göre başvuru tarihlerinde geleceğin yıldızlarını beklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada; “Seçmeler İpekyolu Semt Sahası’nda gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyen genç yeteneklerimizi belirtilen tarihlerde bekliyoruz. Geleceğin futbolcularını Vanspor ailesine kazandırmak için sabırsızlanıyoruz!” denildi.

İşte başvuru tarihleri ve saatleri:

•2011-2012 Doğumlular: Perşembe, 8 Ağustos, saat 17:00

•2009-2010 Doğumlular: Cuma, 9 Ağustos, saat 17:00

•2007-2009 Doğumlular: Cumartesi, 10 Ağustos, saat 17:00

Altyapı seçmeleri İpekyolu Semt Sahasında yapılacak.