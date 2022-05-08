Vanspor Futbol Kulübü As Başkanı M. Akın Dinçer, Niğde Anadolu FK maçı sonrası kameraların karşısına geçti. Vanspor'un 1 yıllık değerlendirmesini yapan Dinçer, Play-Off'a yetecek kadar puan aldıklarını ama avareja takıldıklarını dile getirdi. Dinçer konuşmasında; "Büyük hayallerle başladığımız, büyük emekler verdiğimiz bir sezondu. Aldığımız puan itibariyle Play-Off’a yetecek kadar puan aldık, maalesef averajla istediğimiz seviyeye ulaşamadık, Play-Off’a kalamadık. Harika bir sezon geçirdik aslında Gölkentlilerden Kara Kobralara kadar, yönetim kurulumuzdan başkanımız Mehmet Avcı’ya kadar herkes ellerinden geleni yaptılar. Ben bu kulüpte 27-28 yıl önce top toplayıcılığı yapıyordum ve bugün as başkanlık görevini Allah bana nasip etti ve bunun içinde çok mutluyum. Arkamıza dönüp baktığımızda bu bir yılda vicdanı rahat bir yıl geçirdim. Yalnız kaldığımız, tek başımıza kaldığımız çok günlerde oldu fakat dimdik durduk. Yıllardır ticaretin içerisindeyim ve bu sene kendi yazdığım senet protesto yedi. Vanspor Kulübü için vermiştim o senedi. Böyle kötü günlerimizde oldu. Ama el birliğiyle mücadele ettik. Müthiş bir yönetimle harika bir yönetimle çalıştık. Kulübümüzün gelir kaynakları sağlaması için elimizden geleni yaptık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.