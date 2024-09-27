Kayıt dışı olarak hizmet veren otellerin turizmin güvenliğini etkilediğini belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı otel işletmecisi Emre Değer, çağrıda bulundu.

Van’da otel işletmelerinin zarar ettiğini belirten Değer, kayıt dışı olarak faaliyet gösteren otellerin denetlenmesini istedi.

“GÜVENLİ TURİZM YAPMAK İSTİYORUZ”

Değer, yaptığı açıklamada; “Ruhsatsız, kayıt dışı oteller maalesef yeterince denetlenmiyor. Yetkili merciler denetimleri sıklaştırırsa mevcut kayıtlı oteller bir nebze de olsa işletmelerini çevirecek duruma gelebilirler, bunu söylemek her ne kadar tatsız bir durum olsa da bütün otel işletmeleri zarar ediyor” diye konuştu.

Ruhsatsız otellerin denetlenmesi adına birçok kurumla görüştüklerini belirten VANOTED Başkan Yardımcısı Değer, “Ruhsatsız otellerle ilgili birçok ilgili kurumla görüştük. İlgili tüm birimlere ve kurumlara durumu resmi şekilde bildirdik. Bu konu özelinde denetimleri belediyeler yapıyor, bizler de belediyelerimizin bu anlamda adım atmalarını bekliyoruz. Bizler Van’da güvenli bir turizm yapmak istiyoruz ve bunu devam ettirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Van’da ruhsatlı, kayıtlı otel sayısı 75 ve bu 75 otelimizin tamamı gelen tüm misafirlerin kayıtlarını tutuyor ve aslında turizmi sekteye uğratacak olası tehlikeleri de böylece engelliyor. Van’da bulunan ve kaçak olarak işletilen birçok konaklama yeri var ve bunlar aynı zamanda turizmin güvenilirliğini de etkiliyor.” diye konuştu.

“VAN’IMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Van’da turizm algısını değiştirmek ve geliştirmek adına yurtiçi ve yurtdışında tanıtım fuarları başta olmak üzere organizasyonlara katılım sağlayacaklarını da belirten Emre Değer, “Klişe bir cümle olacak ama bir turist gider on turist getirir tezi tersine dönüyor, bir turist, gidecek olan on turisti de durduruyor. Bunun sebebi de dediğimiz gibi ruhsatsız konaklamaların artması, ücretlerin artması, esnafın ürünlere yansıttığı fiyatlar gibi çeşitli nedenler oluyor. Bizler de bu durumu iyileştirmek için VANOTED olarak Ekim ayında İran’da gerçekleşecek olan bir fuara katılım sağlayacağız.

Orada derneğimizle beraber Van’ımızı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Ardından da Şubat ayında Tahran’da bir fuar var, Tahran’da gerçekleşecek olan fuara da katılım göstermek istiyoruz. İran pazarını canlı tutmak adına bunların yanı sıra çeşitli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yine Irak pazarını canlandırmak ve yerli turisti çekmek için girişimlerimiz var, bahsi geçen yerlere info yapmayı planlıyoruz, bunlar için sezonun bitmesini planlıyorduk. Böylece hem iç pazar hem de dış pazarda Van’ın turizmini hareketlendirmek adına elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.