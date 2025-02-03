Kar yağışının şuana kadar beklenenden az gerçekleştiği Van’da gözler kar yağışı haberlerine çevrildi. Kar yağışının Çarşamba günü başlaması ve Perşembe günü de devam etmesi öngörülüyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün ve yarın yer yer sisli bir hava hakim olacak. Ardından Çarşamba ve Perşembe günleri de kar yağışı gerçekleşecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu arada Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısını yineledi.

Van’da 5 günlük beklenen hava durumu şu şekilde;