Zaman zaman fiyat artışlarından dolayı durgunluklar yaşansa da özellikle düğünlerden dolayı Van’da kuyumcu sektörü canlılığını koruyor.

Altın fiyat artışları devam ederken uzmanlar yılsonuna dikkat çekiyor.

“ALTINDA FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR”

Cumhuriyet Caddesinde Kuyumcu esnafı olan Sinan Çağlar, “Altın fiyatları gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz aylara kıyasla neredeyse 300 ila 500 TL bandında artış gerçekleşti. Buna rağmen altını alan da oluyor, satan da. Birçok kişi de sadece fiyatını soruyor” dedi.

“YÜKSEK AYAR ALTIN ALAN SAYISI DÜŞÜYOR”

“Altın fiyatları artıkça alım gücü düşüyor” diyen Kuyumcu Çağlar, “Vatandaşlar düğünlerden dolayı altın almak zorunda kalıyor. Özellikle gelin tarafının istekleri doğrultusunda mecburi altın alanlar da oluyor. Fiyatlar arttıkça da insanlar ayar konusunda en düşüğüne yöneliyor. Eskiden 22 veya 24 ayar altın çok alınırken şimdi 18 ayar ya da 14 ayar altına yönelim oldu” şeklinde konuştu.

“FİYATLARIN YÜKSELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM”

Kuyumcu Çağlar, tahminde de bulunarak “Her geçen gün altın fiyatları yükseliyor. Satıştan çok insanların yatırım amaçlı altın almalarını tavsiye ediyorum. Kısa vadede yıl sonu beklentimiz yüksek. Tabi bunlar sadece tahminden ibaret. Gram altın fiyatı 3 bin TL hatta 3 bin 500 TL bandını bulabilir diye tahminimiz var. İmkânı olan vatandaşların altın almalarını ve uzun vadeli ellerinde tutmalarını öneririm.” açıklamasında bulundu.

An itibari ile Van’daki kuyumcularda gram altın fiyatı 2 bin 830 TL, çeyrek altın 4 bin 700 TL, Cumhuriyet altını ise 18 bin 800 TL bandında seyrediyor. Kuyumcuların altın alış ve satışları arasındaki makas aralığı ise altınına göre değişkenlik gösteriyor.