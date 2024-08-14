Haftada ortalama 200 düğünün olduğu Van'da, altın alım ve satımları hızlandı. Düğünlerin vazgeçilmezi olan altın için kuyumcular önemli uyarılarda bulundu.

Düğün için alınan altınların kısa bir süre içinde satılmaması gerektiğini belirtilen kurumcular, en az birkaç ay elde tutulmasını öneriyor.

Cumhuriyet Caddesinde Kuyumcu esnafı olan İbrahim Yıldız, “Bölgemizde çok fazla düğün yapılıyor bundan dolayı ciddi oranda altın alış satışı gerçekleştiriliyor” ifadelerineyer verdi.

“KREDİ VE ELDEN BORÇLARLA ALTIN ALINIYOR”

Kuyumcu Yıldız, “Aileler istek doğrultusunda kuyumculara akın ediyor. Parası olanı da olmayanı da mecburen kuyumculara geliyor. Çocuklarının mutluluğu için kimisi borç ederek kimisi de kredi kullanarak geliyor. Hal böyle iken düğünden hemen sonra borç veya kredi ile alınan altın maalesef hemen ertesi gün satılmaya çalışılıyor. Böyle olunca da özellikle set olan ürünlerde yani işçiliği daha fazla olan ürünlerin satışı gerçekleştirildiğinde çok fazla zarar da ediyorlar” şeklinde konuştu.

“EN GÜVENİLİR YATIRIM ARACI ALTINDIR”

Altın alınırken ucuza kaçmaya çalışan ailelerin olduğunu da belirten Yıldız, “Ailenin maddi durumu maalesef gelin tarafının isteklerini karşılayamaz hale geliyor. Böyle durumlarda ise aileler hem ayar hem de gram konusunda daha ucuzunu arıyor. Düğünler haricinde ise birçok vatandaş yastık altındaki altınları bozması da dikkat çekiyor. Nedeni ise, bankalardaki faiz oranları. Vatandaşlar altınlarını bozup banka faizine yatırıyor çünkü oradaki faiz daha çok kazandırıyor. Ama bizler her zaman uyarıyoruz. En güvenilir yatırım aracı altındır. Belli oranda düşer ama her zaman yükselir” şeklinde konuştu.

Vatandaşların birçoğunun da işçiliği az olan ürünlere yöneldiğini belirten Yıldız, "İşçiliği az olan ürünlerde zarardan ziyade çok daha fazla kar elde ediliyor. Örneğin daha çok has altın, gram altın, ata altın, cumhuriyet altınına daha çok önem veriyor. Çünkü kar oranı daha yüksek oluyor. Şu an gram altın 2 bin 700 TL, çeyrek altın 4 bin 400 TL, ata altın ise 17 bin 800 TL bandında satışı gerçekleştiriliyor." dedi.