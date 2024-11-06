Kartal ailesinin önde gelen isimlerinden biri olan Necip Kartal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İş insanı Necip Kartal’ın vefatı sonrası eski milletvekili İrfan Kartal ve Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu başsağlığı mesajı yayımladı.

Zahir Kandaşoğlu yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Değerli büyüğümüz Sayın Necip Kartal’ın vefat haberini derin üzüntüyle öğrendik. Doğu Anadolu Bölgesi’ni Batı’ya bağlayan Vangölü Otobüs Firması’nı kurarak yıllar boyu halka büyük hizmetlerde bulunan, fakir fukaranın babası ve toplumun değerli kanaat önderi olan Sayın Necip Kartal’ın kaybı hepimizi derinden yaralamıştır. Van için büyük bir kayıp. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun.”

Necip Kartal’ın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımlayan AK Parti eski Van milletvekili İrfan Kartal ise, “Kıymetli büyüğümüz, ailemizin ve aşiretimizin kanaat önderlerinden, Vangölü Turizmin kurucusu Sayın Necip Kartal'ın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kulandı.