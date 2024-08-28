Vanlı iş insanı Fettah Tamince, uluslararası alandaki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettirirken, Türkiye’de de büyük bir adım atıyor. Rixos markasının globaldeki büyümesini sürdüren Tamince, şimdi de İstanbul’da dev bir otel yatırımı gerçekleştirerek, şehrin lüks otelcilik sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Göz Kamaştıran Açılış: Rixos İstanbul Tersane’nin Tanıtımı

Rixos İstanbul Tersane otelinin açılışı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Bu büyük etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bilgisi edinildi. Haliç’te yer alan bu prestijli yapı, 600 yıllık tersane mimarisini modern bir şekilde harmanlayarak dikkat çekiyor. Açılışta, Türkiye’nin önemli isimlerinin de yer alacağı ve görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağı bekleniyor.

Rixos: Türkiye’nin Lüks Turizminin Öncüsü ve Global Bir Marka

Fettah Tamince’nin liderliğindeki Rixos, son yıllarda Orta Doğu, Avrupa ve Asya'daki yatırımlarıyla büyük bir başarı yakaladı. Dubai, Moskova, Kazakistan ve Mısır gibi stratejik bölgelerde açtığı otellerle globaldeki etkisini artıran Tamince, Türkiye’nin turizm gururu haline geldi. Rixos markası, müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve sunduğu benzersiz hizmetlerle misafirlerine unutulmaz konaklama deneyimleri sunuyor.

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik: Rixos'un Gelecek Vizyonu

Tamince’nin Rixos markası, sadece lüks konaklamayla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Çevreye duyarlı uygulamalar ve sürdürülebilirlik odaklı projeler, markanın uzun vadeli vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, Rixos’un sektördeki başarısının ve etkisinin sürekli olarak artmasını sağlıyor.