Geleceğin iş insanlarına rekabetçi bir yetişme ortamı hazırlamayı hedefleyen Genç ASRİAD’ın Genel Merkez Yönetim Kurulunda; Van ve Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Yunus Bingöllü ve ekibi de yer alacak.

Dinamik ve genç girişimciler ile beraber çalışmalar yürüteceğini belirten Yunus Bingöllü yaptığı açıklamada, “Yıllardır siyasetin çeşitli kademelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundum, Van’ı ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni genel merkez nezdinde ilk defa yönetip, projeler üreteceğim. Bunu da iş insanlarımız ve dinamik genç girişimcilerimiz ile beraber yapacağız.” dedi.

“GENÇ NÜFUSA İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ”

Bölgede bulunan yoğun genç nüfusunun iş göçünü durduracak kalkınma projelerine imza atacaklarını söyleyen Bingöllü, “Hem ilimizde hem de bölgemizde yoğun bir genç nüfus oranı var, bizler genç nüfusun batı bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlere gidişini durdurup kendi bölgemizde istihdam sağlamalarına teşvik edecek projeler hazırlayacağız. Bunu yaparken 6. bölgenin imkanlarını da kullanıp teknolojik yatırımlarla Van ve Doğu Anadolu Bölgemizi kalkındırıp ilerletmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler için ilk etapta Van ve Doğu Anadolu Bölgesi ekibimiz ile birlikte doğru yatırımlarla projelerimizi en hızlı şekilde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Genç ASRİAD Genel Merkezinde Van ve bölgeyi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten İş İnsanı Yunus Bingöllü, “Van’ı ve bölgemizi genel merkezde temsil etme, yönetimde söz sahibi olmamıza fırsat tanıyan Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç, Genel Başkan Vekilimiz Furkan Görentaş, Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ahmet Emre Alp, önceki dönem Genç ASRİAD Van Şube Başkanı Servet Doğaç’a teşekkür ederim. Van’da ve bölgede desteklerini bizlerden esirgemeyen İş insanlarımıza vekillerimize ve genç girişimcilerimize ayrıca teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

Genç ASRİAD Genel Merkez Yönetim Kurulunda yer alacak olan Vanlı iş insanı Yunus Bingöllü’nün ekibinde yer alan isimler ise Oğuzhan Şeman ve Emre Uruk oldu.