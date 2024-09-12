Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve din görevlilerinin etkili hutbe sunumu becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce katılım oldu. Vanlı din görevlisi Ahmet Çağlı, İstanbul’da birinci seçildikten sonra Antalya’da düzenlenen Türkiye finalinde üçüncü gelerek Ankara’da düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın elinden ödülünü aldı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, din görevlilerinin toplum üzerindeki etkisini vurgulayarak, Çağlı’yı ve diğer finalistleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Ahmet Çağlı, Türkiye genelinde elde ettiği bu başarıyla hem İstanbul’da görev yaptığı cemaatin hem de memleketi Van’ın gururu oldu. Çağlı, yaptığı açıklamada, hutbenin sadece bir vaaz değil, insanlara rehberlik eden bir iletişim aracı olduğuna dikkat çekti. Yarışmaya katılma sürecinde destek veren herkese teşekkür eden Çağlı, bu başarının kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Çağlı, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Etkili Hutbe Sunumu Yarışması, din görevlilerinin hitabet becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yarışma, din görevlilerinin cemaatle daha güçlü bağlar kurmasını ve topluma daha etkili şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla organize ediliyor. Bu yılki yarışma da, katılımcılara kendilerini geliştirme fırsatı sunarak, din hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sunulmasına katkıda bulundu” dedi.