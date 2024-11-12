Van Ferit Melen Havalimanı’nın Ekim ayı uçuş verileri açıklandı. Ferit Melen Havalimanını 2024 yılı Ocak – Ekim döneminde kullanan kişi sayısı da belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Ekim ayı 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş – kalkış yaptığı açıklandı.

Devlet Hava Meydanları tarafından paylaşılan verilere göre; Van Ferit Melen Havalimanı’nda Ekim ayında ‘kesin olmayan’ verilere göre 129 bin 264 iç hat yolcusu iniş – kalkış yaptı.

OCAK – EKİM DÖNEMİNDE AYLIK VERİLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

DHMİ tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ istatistiki verilerine göre Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Ekim sonu Ocak-Ekim döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 16 bin 671 iç hat, 81’i ise dış hat olmak üzere toplam 16 bin 752 uçak iniş-kalkış yaptı.

2023 yılının aynı döneminde 50 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 81 dış hat seferi yapıldı. Aynı şekilde 2023 yılının aynı döneminde iç hat sefer sayısı 14 bin 956 olurken 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 16 bin 671’e çıktı.

Ekim ayı verilerine göre; Van’da bir ay içerisinde iç ve dış hat için havalanan toplam uçak sayısı ise bin 871 olarak kayıtlara geçti.

Van Ferit Melen Havalimanı; 2024 yılı Ocak – Ekim döneminde toplam 1 milyon 361 bin 442 yolcu ağırladı. Van Ferit Melen Havalimanı bir önceki yılın aynı döneminde ise 1 milyon 301 bin 631 yolcu ağırlamıştı.