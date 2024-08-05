Hedeflenen proje ve turizm politikalarının uygulanması ile beraber 5 yılı kapsayan Turizm Master Planı; Van’ın turist sayısında artış yaşanması ve turizm gelirinin artmasını amaçlıyor.

Stratejik amaçlar ve hedefler çerçevesinde belirlenen çalışmalar ile Van ilinin öncülüğünde yerel ve bölgesel anlamda kalkındırmayı amaçlayan planda 6 temel hedef yer alıyor.

YERLİ ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAK

Hazırlanan planda 2023 yılında 370 bin yerli ziyaretçinin Van’a geldiği belirtilirken, çalışmalar neticesinde 2027 yılına kadar bu oranın yüzde 189 artırılarak 1 milyon 71 bin seviyesine ulaşması hedefleniyor.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAK

Turizm Master Planı ile 2027 yılına kadar Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 469 artarak 1 milyon 104 bine ulaşması hedefleniyor. Ayrıca 2027 yılında yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içerisindeki payının ise yüzde 51’e ulaşması amaçlanıyor.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİNİ ARTIRMAK

Mevcut politikalar neticesinde değişiklik yapılmaması durumunda 2027 yılında yerli ve yabancı ziyaretçilerin Van’da ortalama 2,43 geceleme seviyesine çıkması hedefler arasında.

TURİZM GELİRİNİ ARTIRMAK

Turizm Master Planı çerçevesinde hedeflenen bir diğer durum ise 2027 yılında yerli turist gelirinin yüzde 306 artış ile 211 milyon ABD doları, yabancı turist gelirinde ise yüzde 356 artış ile 283 milyon ABD dolarına ulaşması hedefleniyor.

ZİYARETÇİ HAREKETLİLİĞİNİ İL SATHINA YAYMAK

Van’a gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun kent merkezi dışına çıkmadığı saptanırken, hazırlanan master planı ile turizmi il sathına yayarak şehir merkezi dışında kalan ilçelerin de turizmden gelir elde etmesi sağlanacak.

TURİZMDE DİJİTAL ENTEGRASYONU SAĞLAMAK

Van’ın turizm ve tanıtım faaliyetlerinde dijital entegrasyonun sağlanması amaçlanırken, bu amaca yönelik hazırlanacak çalışmalar ile kent tanıtımının daha etkin şekilde yapılması bekleniyor.