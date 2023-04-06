Van’ın önemli sorunlarından olan trafik sorunu bir türlü çözülemedi. Gazetemize konuşan vatandaşlar ve sürücüler trafik sorununun çözülmesi, trafik keşmekeşliğine son verilmesi için yetkilerin harekete geçmesini istedi.

Yeni alternatif yollara ihtiyaç olduğunu söyleyen vatandaşlar, “İlimizde çekilmez hal alan trafik sorunu maalesef yıllardır bir türlü çözülemedi. Ramazan ayında özellikle iftar saatine doğru trafik çileye dönüşüyor.

Vatandaşlar bir yerden bir yere gidinceye kadar ak’la kara’yı seçiyor. Sinirler geriliyor sürücüler arasında tartışmalar yaşanıyor. Yetkililer bir an evvel çevre yolunu bitirip yeni alternatif yollar açmalıdır. Van’ın nüfusu her geçen gün büyüyor yollar hep aynı, yeni yollar maalesef açılmıyor. Trafik sorununu ortadan kaldırmak için acilen kalıcı çözümler üretilmelidir” diye konuştular.vansesi