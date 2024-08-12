Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Van Avm'nin ışıklarında çift sıraya yanaşan tır, trafiği bir birine kattı. Cumartesi günü trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yola çift sıra park eden tır, gelen tepkilere aldırış etmeden malzeme indirdi. Van Avm ışıklarında trafiği tek şeride düşüren tır sürücüsünün rahat tavırları ise dikkat çekti.

VAN'DA HER ÖNÜNE GELEN TRAFİĞİ KİLİTLEYEBİLİYOR

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Murat M. isimli vatandaş, denetimsizlikten yakındı. Van'ın dar yollarının trafiği kaldırmadığını belirten Murat M. isimli vatandaş, "Van Avm ışıklarında haftanın her günü zaten yoğunluk oluşuyor. Birde trafiğin en yoğun olduğu saatte bir tırın çift sıraya park edip yolu tek şeride düşürmesi ise uzun araç kuyruklarına neden oluyor. Gece malzeme indirmesi gereken tırlar, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde van caddelerinde adeta cirit atıyor. Bu kentte trafiği denetleyen bir kuruluş yok mu? Varsa niye görevini yapmıyor? Trafik polisleri veya belediye trafik zabıta bu kentte ne iş yapıyor? Betoncusu ayrı kafasına göre yolu kesiyor, tırcısı ayrı, minibüsçüsü ayrı. Bu görüntüler bu kente yakışmıyor. Van'ın cadde ve sokakları zaten trafiği kaldırmıyor, üzerine bir de bilinçsiz parklar eklenince trafik tam içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ben yetkilileri göreve davet ediyorum" şeklinde konuştu.