Yapılan araştırma sonrası Türkiye geneli sathi kaplama ve asfalt betonu toplam yol uzunluğu 61 bin 722,5 km olarak kayıtlara geçti.

Türkiye geneli; parke yol, stabilize yol, toprak yol ve geçit vermez yolların toplam uzunluğu ise 64 bin 927,5 km olarak bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre Van’ın yollarına ait envanter istatistikler ise şu şekilde;

Asfalt betonu yol uzunluğu 339 km, sathi kaplama 620,5 km toplam; 959,5 km.

Van’ın parke yol uzunluğu 8 km olarak açıklanırken, geçit vermez toplam yol uzunluğu ise 95,5 km olarak verilerde yer aldı.

Van’ın asfalt beton yol, sathi kaplama yol, parke yol ve geçit vermez yol toplam uzunluğu ise bin 63 km oldu. Van’da toplam bölünmüş yol uzunluğu ise 591,1 km olarak verilerde yer aldı.