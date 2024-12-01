EPDK tarafından yayımlanan raporda 2024 yılı Eylül ayında Van’da bayilere teslim edilen toplam benzin oranı 1,832,44 ton olarak gerçekleşti.

Van’da 2024 Eylül ayı içerisinde bayilere teslim edilen toplam motorin oranı 13,186,09 ton olurken, serbest kullanıcıya teslim edilen toplam motorin oranı ise 111,34 ton oldu. Eylül ayı içerisinde Van’a verilen toplam motorin oranı ise 13,305.23 ton olarak açıklandı.

Petrol Piyasası Aylık Raporunda yer alan bilgilere göre Eylül ayında Van’a verilen toplam yağ yakıt oranı 1,760.96 ton oldu. Bu oranın 25,54 tonu bayilere, 1,735,42 tonu ise serbest kullanıcılara ait.

Van’da 2024 yılı Eylül ayında havacılık sektöründe kullanılan toplam yakıt oranı ise 1,555,72 ton olarak gerçekleşti.

EPDK’nin yayımladığı resmi Petrol Piyasası Aylık Raporuna göre Van’da kullanılan toplam yakıt oranı ise 18,454,34 ton oldu.