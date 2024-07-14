Van’da havaların ısınması ile birlikte göl sezonu da açıldı. Ancak vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

Meteorolojik verilere göre Pazar günü (14.07.2024) Van’da az bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak.

Tahminlere göre bugün Van’da en yüksek hava sıcaklığına 36 derece ile Bahçesaray ve Çatak ilçeleri ulaşacak. Van’da hava sıcaklığının diğer ilçelere göre düşük kalacağı ilçeler ise 27 derece ile Çaldıran, 28 derece ile Başkale ve 29 derece ile Saray olacak.

İşte bugün Van ilçelerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;

İpekyolu: Az bulutlu 14 / 30

Tuşba: Az bulutlu 14 / 30

Edremit: Az bulutlu 14 / 30

Bahçesaray: Sıcak 15 / 36

Başkale: Az bulutlu 16 / 28

Çaldıran: Az bulutlu 12 / 27

Çatak: Sıcak 15 / 36

Erciş: Az bulutlu 16 / 33

Gevaş: Az bulutlu 16 / 30

Gürpınar: Az bulutlu 16 / 33

Muradiye: Az bulutlu 17 / 31

Özalp: Az bulutlu 13 / 30

Saray: Az bulutlu 14 / 29