üzerinde bir hava söz konusu. Meteorolojik verilere göre bugün gece saatlerinden itibaren Bahçesaray, Başkale ve Çatak ilçesinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hakkari, Bitlis ve Muş illeri ile Van'ın güney ilçelerinde aralıklı yağmurlu geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji tarafından, buzlanma ve don uyarısında da bulunularak; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ konusuna da dikkat çekerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

Van: Parçalı ve çok bulutlu 7

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu 7

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 7

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu 7

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu 7

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu 12

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 8

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu 8

Saray: Parçalı ve çok bulutlu