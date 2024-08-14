İl düzeyinde işgücü istatistiklerini paylaşan TÜİK verilerine göre Ocak-Temmuz dönemi itibariyle il düzeyinde öğrenim durumları ve program türlerine göre aktif işgücü piyasası programları yayımlandı.

Buna göre Van’da okur-yazar olmayanlara yönelik mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları gibi çeşitli eğitimler düzenlenmedi.

Aynı durumda okur-yazar olan kişilere yönelik işbaşı eğitim programı başta olmak üzere çeşitli eğitim alan kişi sayısı ise toplam 22 olarak kayıtlara geçti.

İlköğretim mezunu kişilere yönelik yapılan işbaşı eğitim kurslarından toplam 280 kişi yararlanırken, ortaöğretim (lise ve dengi) kişilere yönelik yapılan işbaşı eğitim programları kapsamında 563, önlisans mezunu işbaşı eğitim kurslarına katılım sağlayan kişi sayısı 49, lisans mezunu olup da işbaşı eğitim programına katılım sağlayan toplam kişi sayısı ise 48 olarak bildirildi.

Van’da 7 aylık periyotta işbaşı eğitim programına katılım sağlayan kişi sayısı 1 olurken, doktora mezunu kimse yer almadı.

Ocak-Temmuz ayı süresince toplam işbaşı eğitim programı desteği alan kişi sayısı ise 963 olarak açıklandı.