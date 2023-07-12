Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da yaz ayları ile birlikte şehir merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman su problemi yaşanıyor. Bugün de Edremit ilçesindeki iki mahalle ile Çatak ilçesindeki bir mahallede su kesintisi yapılacak.

EDREMİT

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa ve Süphan Mahallelerini besleyen ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; bugün 10:30 - 16:30 saatleri arasında Eminpaşa ve Süphan Mahallelerinin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidileceği öğrenildi.

ÇATAK

Çatak ilçesinde de, oluşan ani arıza nedeniyle su kesintisine gidilecek.

Edinilen bilgilere göre, Çatak ilçesi Adnan Menderes Mahallesini besleyen içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle; bugün 10:30 - 14:30 saatleri arasında Adnan Menderes Mahallesinde zorunlu su kesintisine gidilecek.