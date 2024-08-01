İklimi etkileyen önemli parametreler hakkında bilgi sağlamak olan bu araştırmada aynı zamanda mevsimsel döngünün yıllar içindeki maksimum, minimum ve ortalama değerleri de kayıt altına alınıyor.

İklim değişikliği ve etkilerini kayıt altına almak için yapılan metaveri çalışmalarına göre Van’da Haziran ayı; sıcaklık, yağış ve rüzgar verileri yayımlandı.

Açıklanan verilere göre Van’da Haziran ayı sıcaklık değerleri ortalama 18,3 C (derece) olarak metaveri kayıtlarına geçerken, ortalama en yüksek sıcaklık değeri ise 33,5 C olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’a Haziran ayı içerisinde düşen toplam yağış miktarı 17,3 mm (milimetre) olarak değerlendirilirken ortalama en fazla düşen yağış miktarı ise 26,4 mm olarak bildirildi.

Haziran ayına ait rüzgar hızı verilerinde ise Van’da ortalama rüzgar hızı saniyede 9,3 metre olarak normal rüzgar hızı olarak verilerde yer aldı.