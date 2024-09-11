Bu kapsamda Van’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özkan Özkara, ‘AB Yeşil Mutabakatı Kapsamında İşletmeleri Bekleyen Değişimler ile Yeşil Dönüşümün Verimliliği ve Rekabete Etkisi’ adlı sunum gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sunumda sektörlerin iklim değişikliği üzerine oluşturduğu olumsuz durumlardan bahseden Özkan Özkara, “Kaynaklarımız sınırlı ve kullan at değil, kullan tekrar üretime kazandır düşüncesi hakim olmalı, bugün sanayi ile ilgili konuşacağız, iklim değişikliği büyük bir problem. Tarımdan, üretime çeşitli alanlarda potansiyeli düşüren bir olgu, global ortalama sıcaklık artıyor bizler de bunu durdurmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Emisyon Ticaret Sistemi üzerine KOBİ temsilcilerine bilgi aktaran Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özkan Özkara, aynı zamanda hayvancılığın, doğada en fazla metan ve karbondioksit salınımına neden olan sektör olduğuna değindi.

Van’da hayvancılık sektörünün geliştiğini ifade eden Özkara, “Türkiye’de İklim Yasası ile beraber yakın zamanda Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Emisyon Ticaret Sistemi ile birlikte sektörler faaliyetlere başlayacak. Aynı zamanda Emisyon Ticaret Sistemi sadece endüstriyi değil başka sektörleri de kapsayacak, bunlar; başta hizmet sektörü olmak üzere hayvancılık, tarım gibi. Avrupa Birliği, Uluslararası şirketler ve Dünya Bankası gibi çeşitli kuruluşların hazırladığı raporlara göre dünyada en metan ve karbondioksit salınımına maruz bırakan sektörün hayvancılık olduğu söyleniyor. Van’ın da hayvancılık alanındaki altyapısını bildiğimiz için özellikle söylüyorum belki Türkiye, diğer ülkelerden farklı olarak Emisyon Ticaret Sistemini hayvancılığa tanımlayacak. Bu durumda hayvancılık sektöründe karbon yakalama teknolojileri ve bununla ilgili ilerde çeşitli karbon azaltma mekanizmalarının uygulanmasına yönelik çalışmalarla karşı karşıya kalınacak.” diyerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.