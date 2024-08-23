Van’ın en değerli hazinelerinden biri olan Akdamar Adası, ziyaretçilerini büyüleyen doğal güzellikleri ve tarihi Akdamar Kilisesi ile ünlü. Ancak son yıllarda bu gözde ada, büyük bir tehlikenin pençesinde. Uzmanların uyarılarına rağmen adanın altını oyan ve tarihi yapıyı tehdit eden tavşan popülasyonu, adanın yok olmasına yol açabilecek boyutlara ulaşmış durumda.

Tavşanlar Adanın Altını Üstüne Getiriyor!

Akdamar Adası’nda yıllar önce başlayan tavşan istilası, kontrol altına alınamayan nüfus artışıyla ada ekosistemini tehdit etmeye devam ediyor. Tavşanlar, sadece adanın bitki örtüsünü yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda adanın tarihi zemininde büyük boşluklar oluşturarak Akdamar Kilisesi’ni bile tehlikeye atıyor. Zamanında oluşturulan komisyonların çalışmaları durdurulunca, bu küçük canlılar adeta adanın altını üstüne getirmiş durumda.

Uzmanlar Uyarıyor: Acil Önlem Alınmazsa Felaket Kaçınılmaz!

Adadaki bu ciddi durum, sadece tavşanların oluşturduğu fiziksel zararlarla sınırlı değil. Kuraklık ve yeşil örtünün tahribatıyla birlikte ada, doğal güzelliklerini de hızla yitiriyor. Bilim insanları, bu durumun daha da kötüleşmemesi için acil müdahale gerektiğini vurguluyor. Eğer önlem alınmazsa, bu tarihi ve turistik ada geri dönüşü olmayan bir felakete sürüklenebilir.

Akdamar Adası, Van’ın kültürel ve doğal mirası olarak yüzyıllardır ayakta duruyor. Ancak bu hazine, ilgisizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tavşanların kurbanı olabilir.