Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘Aylık Kaza İstatistikleri’ne göre 2024 yılının Eylül ayında Van’da 197 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Van’da Eylül ayında ölümlü-yaralanmalı trafik kazaları Ağustos ayına oranla yüzde 14 azaldı.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Eylül ayında Van’da 197 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 245 olurken, trafik kazalarında 326 kişi yaralandı. Eylül ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 2 vatandaş ise hayatını kaybetti.

ÜLKE GENELİ EYLÜL AYI TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Eylül ayında; 20 bin 10 ölümlü kaza, 30 bin 920 yaralanmalı kaza, 37 bin 954 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Ülkemizde Eylül ayında gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 243 olarak açıklandı.