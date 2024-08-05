Meteorolojik verilere göre bugün Van genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van’da en sıcak 2 ilçe 36 derece ile Bahçesaray ve Çatak olarak öne çıktı.

Buna karşın hava sıcaklığının diğer ilçelere göre daha düşük olduğu ilçeler ise 29 derece ile İpekyolu, Tuşba ve Edremit oldu.

İşte Van genelinde bugün beklenen tahmini hava sıcaklıkları;

İpekyolu: Az bulutlu ve açık 16 / 29

Tuşba: Az bulutlu ve açık 16 / 29

Edremit: Az bulutlu ve açık 16 / 29

Bahçesaray: Az bulutlu ve açık 15 / 36

Başkale: Az bulutlu ve açık 16 / 30

Çaldıran: Az bulutlu ve açık 31

Çatak: Az bulutlu ve açık 14 / 36

Erciş: Az bulutlu ve açık 16 / 33

Gevaş: Az bulutlu ve açık 16 / 31

Gürpınar: Az bulutlu ve açık 15 / 34

Muradiye: Az bulutlu ve açık 18 / 34

Özalp: Az bulutlu ve açık 14 / 33

Saray: Az bulutlu ve açık 14 / 32