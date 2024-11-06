Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘Aylık Kaza İstatistikleri’ne göre 2024 yılının Ekim ayında Van’da 163 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Van’da Ekim ayında ölümlü – yaralanmalı trafik kazalarında Eylül ayına oranla yüzde 17 düşüş yaşandı.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ekim ayında Van’da toplam 163 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 292 olarak kayıtlara geçerken, Ekim 2024’te Van’da meydana gelen trafik kazalarında 271 kişi yaralandı. Ekim ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 2 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

ÜLKE GENELİ EKİM AYI TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Ekim ayında; 25 bin 947 ölümlü kaza, 32 bin 438 yaralanmalı kaza, 36 bin 509 maddi hasarlı kaza gerçekleşti.

Ülkemizde Ekim ayında gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 233 olarak açıklandı.