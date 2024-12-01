2024 yılı Ocak – Ekim döneminde ülkemizde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan, 65 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak – Ekim döneminde yüzde 69,0 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,7'ye yükseldi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre Ocak – Ekim döneminde ülkemizde 103 milyar 517 milyon 721 bin dolar ile en fazla ihracatın yapıldığı il İstanbul oldu.

VAN’IN OCAK – EKİM DÖNEMİ İTHALAT ORANI;

Aynı şekilde Ocak – Ekim döneminde ülkemizde en fazla ithalatın yapıldığı il de 158 milyar 840 milyon 131 bin dolar ile yine İstanbul oldu.

TÜİK’in paylaştığı istatistik verilerine göre Van’da Ocak – Ekim döneminde gerçekleşen toplam ithalat oranı 33 milyon 238 bin dolar oldu. Van Türkiye genelinde ithalatın en az yapıldığı 15. kent olarak kayıtlara geçti.

Ocak – Ekim döneminde sırasıyla ithalatın en az yapıldığı 15 il şu şekilde;

Ardahan 64 bin dolar, Gümüşhane 201 bin dolar, Tunceli 288 bin dolar, Bayburt 386 bin dolar, Kars 1 milyon 442 bin dolar, Bingöl 2 milyon 484 bin dolar, Bartın 4 milyon 425 bin dolar, Bitlis 5 milyon 380 bin dolar, Sinop 6 milyon 772 bin dolar, Erzincan 7 milyon 696 bin dolar, Rize 7 milyon 852 bin dolar, Giresun 19 milyon 370 bin dolar, Tokat 24 milyon 353 bin dolar, Adıyaman 25 milyon 45 bin dolar, Van 33 milyon 238 bin dolar.

VAN’IN OCAK – EKİM DÖNEMİ İHRACAT ORANI;

Van’da 2024 yılı Ocak – Ekim dönemi içerisinde gerçekleşen toplam ihracat oranı 23 milyon 337 bin dolar oldu. Van ülkemiz genelinde 10 ayda ihracatın en az yapıldığı 9. kent oldu.

Ocak – Ekim döneminde sırasıyla ihracatın en az yapıldığı 10 il şu şekilde;

Tunceli 389 bin dolar, Kars 3 milyon 372 bin dolar, Ardahan 4 milyon 450 bin dolar, Bingöl 4 milyon 509 bin dolar, Bitlis 7 milyon 12 bin dolar, Siirt 20 milyon 61 bin dolar, Bayburt 20 milyon 315 bin dolar, Van 23 milyon 337 bin dolar, Erzincan 28 milyon 700 bin dolar.

Van’ın dış ticaret rakamları, istenilen rakamlarda olmadığı için memnun etmiyor.