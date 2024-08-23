2024 yılı Haziran dönemini kapsayan Yatırım Teşvik Bülteninin bölgelere göre dağılımında Van’ın da aralarında yer aldığı VI. (6) bölgede öngörülen sabit yatırım 3,59 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler çeşitlilik gösterirken, VI. Bölge içerisinde yer alan sektörlerin teşvik alabilmeleri için en az 500 bin lira tutarında yatırım yapmaları gerekiyor.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde verilen teşvik belgelerinin 2 bin 244 adedi I. Bölgede, bin 44 adedi II. (2) Bölgede, 705 adedi III. (3) Bölgede, 497 adedi IV. (4) Bölgede, 331 adedi V. (5) Bölgede, 791 adedi VI. (6) Bölgede ve 42 adedi ise Muhtelif Bölgelerde yer aldı.