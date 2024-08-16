Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi olacak.
Yarın Van’ın Tuşba, Başkale, Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde kesinti yaşanacağı bildirilirken, çalışmaların ardından hatlara yeniden enerji verilecek.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Güroluk, Örencik, Ortayol mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
09:00 – 12:00 saatleri arasında Gedikbaşı, Ortayol, Yolmaçayır mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
09:00 – 16:00 saatleri arasında Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
14:00 – 17:00 saatleri arasında Hişet, Karşıyaka mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.