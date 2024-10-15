Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

İpekyolu, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Başkale, Bahçesaray ve Özalp ilçelerine bağlı bazı mahallelerde kesinti yaşanacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o ilçeler;

İpekyolu;

09.00-07.00 saatleri arasında; Bahçıvan, Vali Mithatbey, Alipaşa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-13.00 saatleri arasında; Doluçıkın Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Çakınlı, Çavuştepe, Yatağan Mahallelerinde ve Uzun Gedik ve Aldere Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Bahçesaray;

09.00-17.00 saatleri arasında; Cevizlibelen, Çömlekçi, İslam, Kaşıkçılar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Başkale;

13.00-16.30 saatleri arasında; Albayrak, Aşalan, Atlılar, Büklümdere, Güroluk, Hafiziye, Kavurgalı, Örencik, Ortayol, Tahıl, Tepebaşı, Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-13.00 saatleri arasında; Bölekli, Gedikbaşı, Güleçler, Kavurgalı, Kızılca, Ortayol, Yolmaçayır Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gevaş;

09.00-17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal ve Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kaşıkara ve Sarıköy Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.