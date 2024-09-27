VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle gerçekleştirdiği kesintiler yarın da devam edecek. VEDAŞ’ın paylaştığı bilgilere göre; yarın Van’ın 7 ilçesine bağlı bazı mahallelerde saat 09.00 ila 17.00 arasında planlı enerji kesintisi yapılacak.
İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bahçıvan Ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak, Kandahar, Şehitmehmet Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
BAHÇESARAY:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çiçekli, Doğanyayla, Elmayaka, Şişli, Ulubeyli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.