VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle gerçekleştirdiği kesintiler yarın da devam edecek. VEDAŞ’ın paylaştığı bilgilere göre; yarın Van’ın 7 ilçesine bağlı bazı mahallelerde saat 09.00 ila 17.00 arasında planlı enerji kesintisi yapılacak.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Bahçıvan Ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Fevzi Çakmak, Kandahar, Şehitmehmet Bey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çiçekli, Doğanyayla, Elmayaka, Şişli, Ulubeyli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.