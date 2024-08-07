Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları çerçevesinde yarın Van’ın 8 ilçesine bağlı birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Planlı kesintiden Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Özalp, Gürpınar, Muradiye ve Çaldıran ilçelerindeki mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Akköprü mahallesinde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 – 12:00 saatleri arasında; Adıgüzel, Ağartı, Akçaören, Akçift, Alaköy, Aşıt, Atmaca, Ayanıs, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy, Karaağaç, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Kumluca, Meydancık, Mollakasım, Ocaklı, Otluca, Özkaynak, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Satıbey, Tabanlı, Tevekli, Yaylıyaka, Yemlice, Yeniköşk, Yeşilsu ve Yumrutepe mahallelerinde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Bostaniçi, Esenler, Vali Mithat Bey ve Yeni mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü, Örene mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09:00 – 17:00 saatleri arasında; Aşağımollahasan ve Boyaldı mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Çiçekli, Dilkaya, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak ve Köşk mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Çatakdibi, Dolaylı mahalleleri ve Kaymaklı Mezrasında bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Topuzarpa mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

08:20 – 10:30 saatleri arasında Kalkandelen, Kışla, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik, Soğuksu ve Yavuz Selim mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

11:00 – 13:00 saatleri arasında Aşağıkuyucak, Hanköy, Kalkandelen, Kışla, Osmanlı, Sarıçimen, Umuttepe, Yassıtepe ve Yukarıkuyucak mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

14:00 – 16:00 saatleri arasında Direkli ve Karadulda mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.