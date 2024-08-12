Meteorolojik tahminlere göre Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çatak için sıcaklık uyarısı verilirken diğer ilçelerde ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güncel meteorolojik verilere göre Van’da bugün hava durumu şöyle olacak;

Bahçesaray: Parçalı Bulutlu 12/32 C

Başkale: Parçalı Bulutlu 15/26 C

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 13/25 C

Çatak: Sıcak 12/35 C

Edremit: Parçalı Bulutlu 14/28 C

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 15/29 C

Gevaş: Parçalı Bulutlu 15/28 C

Gürpınar: Parçalı Bulutlu 14/30 C

İpekyolu: Parçalı Bulutlu 14/28 C

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18/30 C

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı 13/28 C

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 14/26 C

Tuşba: Parçalı Bulutlu 14/28 C