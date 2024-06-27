Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan veriler doğrultusunda Mayıs ayında Van’da 161 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 179 olurken, trafik kazalarında 237 kişi yaralandı. Mayıs ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

Ocak-Mayıs dönemindeyse Van’da 623 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu. Beş ay süresince maddi hasarlı trafik kaza sayısı 886 olurken, trafik kazalarında bin 117 kişi yaralandı.

Bu süre boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 4 kişi ise yaşamını yitirdi.

ÜLKE GENELİ MAYIS AYI TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Mayıs ayında; 197 ölümlü kaza, 21 bin 981 yaralanmalı kaza, 28 bin 306 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 50 bin 484 kaza gerçekleşti.

Gerçekleşen 50 bin 484 trafik kazası sonucunda 31 bin 240 kişi yaralanırken, 242 kişi yaşamını yitirdi.